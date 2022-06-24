В Новосибирске у 18-летней девушки нашли килограмм героина

Представители ГУ МВД сообщили о задержании 18-летней девушки, которая в Новосибирске доставляла покупателям запрещённые вещества.

"В столице Сибири она (подозреваемая. — Прим. ред.) организовала предприятие по сбыту героина", — написали в atas.info.

Как подчеркнули правоохранители, в квартире предполагаемой преступницы обнаружили один килограмм героина, который можно было продать за три миллиона рублей. В отношении девушки завели уголовное дело. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Москве полицейские арестовали мужчину, который принуждал 10-летнюю дочь распространять наркотики.