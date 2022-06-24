В ЯНАО неизвестные подожгли вагон поезда, в котором находились 19 пассажиров

В Ямало-Ненецком автономном округе неизвестные подожгли вагон пассажирского поезда № 379 сообщением Новый Уренгой — Оренбург. Об этом пишет muksun.fm.

По информации издания, в пятницу, 24 июня, в 04:10 на перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги началось возгорание вагона, в котором находились 19 человек. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что в 04:20 вагон удалось отцепить, вскоре пожар потушили.

"Жертв и пострадавших нет. Движение на участке приостановлено. Предварительная причина возгорания — поджог", — пояснили в ведомстве.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Кроме того, Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на железной дороге.

Ранее специалисты МЧС обнаружили в Омской области утечку токсичного химиката, вещество перевозили железнодорожным вагоном-контейнером. Цистерны с толуилендиизоцианатом были загружены во Владивостоке и направлялись на станцию Силикатная в Подмосковье.