При крушении самолёта Ил-76 в Рязани погибли четыре человека

При крушении самолёта Ил-76 в Рязани погибли четыре человека, ещё пять попали в медучреждения. Об этом журналистам сообщили в правительстве Рязанской области.

В ведомстве отметили, что пациенты поступили в лечебные учреждения города с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

"По предварительной информации, в результате падения самолёта в районе Михайловского шоссе Рязани погибли четыре человека", — прокомментировали в правительстве региона.

В Министерстве обороны РФ добавили, что военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жёсткую посадку из-за неисправности двигателя во время учебно-тренировочного полёта.

Ил-76 потерпел крушение в пятницу, 24 июня. ЧП произошло примерно в 03:18 по московскому времени. Ранее сообщалось, что Ил-76 кружил в воздухе, пытаясь сесть. Самолёт загорелся, когда находился в небе.