Омских ресурсников наказали за падение ребёнка в яму с кипятком

В Омске в День защиты детей ребёнок провалился в яму с кипятком, которая образовалась на тротуаре по вине муниципальной "Тепловой компании". Об этом пишет gorod55.ru со ссылкой на прокуратуру Центрального округа.

По информации издания, 1 июня мальчик на велосипеде упал в ничем не огороженную промоину на пересечении улиц Октябрьской и Орджоникидзе. Провал в асфальте образовался после прорыва на обратном трубопроводе "Тепловой компании".

В прокуратуре постановили, что предприятие нарушило требования безопасности во время эксплуатации сетей.

Руководителю "Тепловой компании" внесли представление о недопустимости повторения подобных ЧП, а "виновное должностное лицо" привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как уточняет издание, ребёнок серьёзно не пострадал при падении. Мама помогла ему выбраться из ямы с кипятком. Затем мальчику вызвали скорую, после осмотра он отправился домой.