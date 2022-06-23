Мать погибшего зацепера предупредила об опасности сообществ экстремалов

Известно, что зацеперы, то есть несовершеннолетние граждане, которые катаются на поезде с его внешней стороны, чаще всего подвергают себя опасности летом. Как заявила мама одного из погибших детей Яна, школьников вербуют в специальных интернет-сообществах.

"Новеньких вербуют на "слабо". Мой ребёнок хотел быть крутым, как они (участники движения. — Прим. ред.). А однажды мне пришло видео в мессенжер с надписью "Посмотри, как твой сын горит", — сообщила Яна, слова которой приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Представители Лиги безопасного интернета заявили, что зацеперы негативно относятся к погибшим в результате катаний на электричках людям. По мнению экстремалов, эти единомышленники не смогли пройти инициацию, пояснили в организации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поднятии штрафов в отношении зацеперов. За нарушение закона они должны отдавать до 4000 тысяч рублей.