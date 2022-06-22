Четыре человека погибли в результате взрыва в воинской части под Владимиром

В одной из воинских частей во Владимирской области сегодня погибли четыре человека, ещё один оказался в больнице. Причина – взрыв сдетонировавшего на складе боеприпасов снаряда.

По данным ТАСС, трое погибших – военнослужащие, один – гражданский сотрудник склада. Как рассказали ИА в отделении Скорой помощи Киржачской ЦРБ, выживший во время взрыва находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Взрыв прогремел в воинской части в посёлке Барсово – закрытый военный городок, расположенном в восьми километрах от города Киржача – райцентра Владимирской области.

В пресс-службе ЗВО заверили, что опасности для населённых пунктов нет, эвакуацию жителей проводить не будут. Пожар на месте самопроизвольной детонации снаряда потушен.