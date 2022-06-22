Ростовский губернатор: атаковавшие НПЗ беспилотники были произведены на Украине

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что беспилотники, совершившие атаку на Новошахтинский НПЗ, были произведены на Украине.

"По одной из версий, возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным — украинского производства", — сказал Голубев.

По его словам, один из беспилотников врезался в громоотвод и упал на территории предприятия.

Инцидент произошёл утром 22 июня. Прилетевшие с территории Украины беспилотные летательные аппараты атаковали Новошахтинский НПЗ, в результате чего на предприятии начался пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров. Пожарные тушили огонь полтора часа. Никто из работников предприятия не пострадал, однако оборудование оказалось повреждено. Сейчас специалисты оценивают причинённый ущерб.

Ранее стало известно, что американский спутник Worldview-1 фотографировал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод за три дня до нападения БПЛА.