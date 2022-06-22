Под Херсоном убит депутат Рады, перешедший на сторону российских военных

В Херсонской области убит бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Ковалёв, который перешёл на сторону объединённых сил освобождения.

"В Херсонской области ликвидирован исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Алексей Ковалёв", — сообщил агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко.

По предварительным данным Ковалёва застрелили в городе Голая Пристань.

Также позже пришла информация, что в той же Херсонской области совершено покушение на главу ВГА Чернобаевки Юрия Турулёва.

По предварительной информации, сработала взрывчатка. У Турулёва лёгкие ранения, не угрожающей его жизни.