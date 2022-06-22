В Херсонской области убит бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Ковалёв, который перешёл на сторону объединённых сил освобождения.
"В Херсонской области ликвидирован исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Алексей Ковалёв", — сообщил агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко.
По предварительным данным Ковалёва застрелили в городе Голая Пристань.
Также позже пришла информация, что в той же Херсонской области совершено покушение на главу ВГА Чернобаевки Юрия Турулёва.
По предварительной информации, сработала взрывчатка. У Турулёва лёгкие ранения, не угрожающей его жизни.
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