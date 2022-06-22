Глава военно-гражданской администрации села Чернобаевка Херсонской области Юрий Турулев получил лёгкое ранение в результате совершённого на него покушения.
По данным РИА Новости, инцидент произошёл утром, когда на дороге, по которой ехал автомобиль Турулева, взорвалась мина.
В местной администрации пояснили, что устройство находилось в траве под забором жилого дома. Взрыв повредил соседние здания, среди людей больше никто не пострадал.
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