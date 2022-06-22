В Татарстане медицинские специалисты сохранили руку диспетчера, которая пострадала рядом с лопастями самолёта. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.
"Мы с уверенностью можем сказать, что руку удалось сохранить", — заявила заведующая отделением Раиля Гайзатуллина, слова которой приводит inkazan.ru.
По информации журналистов, врачи пересадят пациентке мышечную ткань и сделают пластику кости. Поскольку винт не повредил плечевую артерию, у медиков получится восстановить руку, отметили в издании.
Ранее сообщалось, что диспетчер во время происшествия находилась рядом с тренировочным самолётом.
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