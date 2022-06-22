Тело пятилетнего ребёнка нашли в нижегородской реке

Представители ГУ МЧС по Нижегородской области заявили, что водолазы обнаружили тело мальчика в реке Нуженка. По информации правоохранителей, ему было пять лет.

"22 июня водолазной группой МЧС из водоёма извлечено тело погибшего ребёнка", — сказали в министерстве, передаёт newsnn.ru.

По информации журналистов, мальчик пропал во вторник, 21 июня. Предположительно, малыш гулял рядом с рекой и упал в воду. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, отметили в издании.

Ранее в Саяногорске Хакасии пьяная местная жительница морила голодом двухлетнего ребёнка. По данным МВД, пострадавшего доставили в больницу.