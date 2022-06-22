Пенсионерка из Оренбурга отдала "генералу США" свои сбережения

В Оренбурге пожилая женщина перевела "американскому генералу Даниэлю" 30 тысяч рублей.

"Офицер" после получения денег пропал. Оказалось, что всё это время 66-летняя пенсионерка переписывалась с мошенником.

В правоохранительных органах рассказали, что пострадавшая в социальной сети познакомилась с гражданином другой страны, который оказался военным из США.

В какой-то момент Даниэль предложил своей возлюбленной съехаться и уже готовился к переезду, сообщает 56orb.ru.

Американец написал, что отправил ей подарок и собственный багаж в РФ, и попросил помочь с оплатой транспортного налога. Женщина перевела ему собственные сбережения, а "генерал" после этого перестал выходить на связь.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", — заявили в полиции.