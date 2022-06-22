В Оренбурге пожилая женщина перевела "американскому генералу Даниэлю" 30 тысяч рублей.
"Офицер" после получения денег пропал. Оказалось, что всё это время 66-летняя пенсионерка переписывалась с мошенником.
В правоохранительных органах рассказали, что пострадавшая в социальной сети познакомилась с гражданином другой страны, который оказался военным из США.
В какой-то момент Даниэль предложил своей возлюбленной съехаться и уже готовился к переезду, сообщает 56orb.ru.
Американец написал, что отправил ей подарок и собственный багаж в РФ, и попросил помочь с оплатой транспортного налога. Женщина перевела ему собственные сбережения, а "генерал" после этого перестал выходить на связь.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", — заявили в полиции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В городе начинается хаос. Молодым парням вручают повестки прямо на улице, а моряки хотят сбежать в Румынию.