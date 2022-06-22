В Омской области специалисты обнаружили утечку токсичного химиката. Вещество перевозили железнодорожным вагоном-контейнером, уточнили в региональном управлении МЧС.
Цистерны с толуилендиизоцианатом были загружены во Владивостоке и направлялись на станцию Силикатная в Подмосковье. Рано утром 22 июня сотрудниками, обслуживающими железную дорогу, была обнаружена течь в контейнере. Сейчас опасная находка переведена на тупиковый путь, где специалисты устраняют течь.
В МЧС заверили, что угрозы для пассажиров нет, а к решению проблемы привлечены 24 эксперта и 11 единиц техники, пишет портал gorod55.ru.
Также стало известно, что герметичность этого вагона уже вызывала нарекания на станции в Барабинске. Тогда местные специалисты отрапортовали, что течь устранена, но, как оказалось, сделать это удалось лишь на время.
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