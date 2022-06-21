Следователи выяснили, что стало причиной смерти 14-летней девочки на одной из баз отдыха в Карелии.
Как сообщает издание karelinform.ru, смерть подростка наступила после вдыхания обычного дезодоранта-спрея. После того, как подросток подышала им, ей стало плохо, у неё началась рвота и вскоре наступила смерть.
Трагедия случилась неподалёку от города Олонец, в деревне Нурмолицы, 16 июня. Вскоре после несчастного случая тело девочки было обнаружено на базе отдыха, без каких-либо видимых следов насилия.
СК РФ по Карелии уже открыл на основании случившегося уголовное дело касательно причинения смерти по неосторожности.
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