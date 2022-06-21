В начале мая один из жителей удмуртского села Вавож был задержан за пьяную езду на тракторе. Мужчина решил откупиться от наказания с помощью крупной взятки.
Тракторист пообещал передать полицейскому 100 тыс. рублей, если тот уничтожит протокол освидетельствования на состояние опьянения. Взятку должностному лицу нетрезвый водитель попросил передать своего товарища.
Правоохранитель сообщил о попытке подкупа в ФСБ, и сотрудникам управления удалось задержать взяткодателей с поличным, во время передачи денег инспектору, пишет портал udm-info.ru.
По словам представителя полиции, заведено два уголовных дела: 38-летнему вавожцу грозит тюремное заключение до восьми лет за дачу взятки, а его друг может отправится за решётку на семь лет как посредник.
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