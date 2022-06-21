В Тюменской области 17-летний подросток пытался убить вилкой свою знакомую

В Тюменской области 17-летнего подростка обвиняют в убийстве мужчины и покушении на убийство знакомой. Об этом пишет nashgorod.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы.

По информации издания, юноша находится под стражей по решению Викуловского районного суда. Следователям удалось установить, что трагедия произошла 14 июня, когда подросток распивал алкогольные напитки в гостях у знакомой пары.

Пока хозяйка квартиры спала, 17-летний парень нанёс смертельные ножевые ранения мужчине. Как пояснили следователи, убийство произошло на фоне конфликта.

Затем подросток несколько раз ударил женщину вилкой и ножом в область шеи. Хозяйка дома потеряла сознание. Тогда юноша покинул квартиру, решив, что она скончалась. Однако медики успели спасти пострадавшую.

Оперативники отметили, что подросток пытался скрыть следы преступления. Нож и вилку он выбросил в реку, а запачканную одежду сжёг.