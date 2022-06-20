Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди объяснила, что удар со стороны ВСУ по платформам "Черноморнефтегаза" был нанесён на месторождении в 71 километре от Одессы
Ковитиди в беседе с РИА Новости рассказал, что двое пострадавших в результате удара получили сильные ожоги, еще у одного человека — тяжёлое осколочное ранение. В настоящий момент ведутся поиски семерых человек, которые работали на платформах во время атаки.
Деятельность на всех повреждённых платформах остановлены, ведутся работы по сбросу газа из труб. Такие меры предпринимаются с целью остановить огонь.
Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ВСУ атаковали буровые платформы корпорации "Черноморнефтегаз". По данным губернатора, в результате происшествия пострадали сотрудники организации.
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