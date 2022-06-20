Сенатор от Крыма о пострадавших на "Черноморнефтегазе": ранение и сильные ожоги

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди объяснила, что удар со стороны ВСУ по платформам "Черноморнефтегаза" был нанесён на месторождении в 71 километре от Одессы

Ковитиди в беседе с РИА Новости рассказал, что двое пострадавших в результате удара получили сильные ожоги, еще у одного человека — тяжёлое осколочное ранение. В настоящий момент ведутся поиски семерых человек, которые работали на платформах во время атаки.

Деятельность на всех повреждённых платформах остановлены, ведутся работы по сбросу газа из труб. Такие меры предпринимаются с целью остановить огонь.

Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ВСУ атаковали буровые платформы корпорации "Черноморнефтегаз". По данным губернатора, в результате происшествия пострадали сотрудники организации.