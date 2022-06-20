Мошенники пообещали устроить жительницу Омска на космодром за 17 тыс. рублей

Омичка решила исполнить свою мечту и устроиться на космодром, хотя бы в качестве горничной. Мошенники смогли выманить у доверчивой женщины почти 17 тыс. руб.

В полиции Омска рассказали, что получили заявление от 45-летней жительницы города, ставшей жертвой мошенников. Вместо заманчивой зарплаты в 125 тыс. рублей женщина осталась с пустым кошельком.

Пострадавшей позвонила незнакомка, сообщившая, что нашла её резюме на портале поиска работы. Женщине предложили должность горничной в гостинице производственного комплекса космодрома в Оренбургской области.

Как оказалось, перед заключением трудового договора требуется справка от врача-психиатра, а также прохождение обучающего курса за 8 500 рублей. После перевода денег с женщиной связался "будущий начальник", который сообщил, что в документы закралась ошибка, и для их редактирования необходимо перевести ещё 4 900 рублей, пишет портал gorod55.ru.

Когда омичка выполнила и это требование, понадобилось 3 500 рублей для ускоренного оформления. Женщина заподозрила неладное и потребовал возврата денег, но "работодатели" перестали брать трубку. Возбуждено уголовное дело.