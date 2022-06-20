Мужчине из Железногорска желание "любви" обошлось в 17 тысяч рублей

31-летний мужчина из Железногорска пытался воспользоваться платными интим-услугами, но в результате стал беднее на 17 тысяч рублей.

Как сообщил представитель полиции, железногорец в интернете нашёл портал с объявлениями "жриц любви" и решил скрасить себе вечер. По телефону мужчине пообещали, что секс-услуги обойдутся в две тысячи рублей. Требуемую сумму он перевёл по названному номеру карты.

Выбранная девушка перезвонила и попросила обсудить подробности встречи с ее "начальником". Оказалось, нужно перевести ещё 5 тысяч рублей в качестве залога за квартиру, но эту сумму позже обещали вернуть, пишет портал prmira.ru.

Затем на пострадавшего обрушился целый шквал звонков от других людей, которые также требовали денег, угрожая, что знают его данные и адрес. Дополнительных 10 тысяч рублей оказалось мало, и вымогатели стали требовать в три раза больше, после чего мужчина обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.