Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Минкульте не понимают, каково будет потом выступать в РФ сбежавшим звёздам
Жители Набережных Челнов сообщили о разливе нефти на Каме
Сидякин рассказал о паспортизации на Харьковщине
Межевич: Россию провоцируют на войну с Литвой, но никакого конфликта не будет
Спецназ САР заблокировал колонну армии США в Сирии
Кива: дети украинской власти и "патриотов" в боевых действиях не участвуют
Лазарева пожелала Киеву победы и хочет жить как на Украине
В Хакасии пьяная мать избивала семилетнюю девочку
Официальная Варшава уже готова мириться с культом и героизацией Степана Бандеры*

Мужчине из Железногорска желание "любви" обошлось в 17 тысяч рублей

Происшествия

31-летний мужчина из Железногорска пытался воспользоваться платными интим-услугами, но в результате стал беднее на 17 тысяч рублей.

Мужчине из Железногорска желание "любви" обошлось в 17 тысяч рублей

Как сообщил представитель полиции, железногорец в интернете нашёл портал с объявлениями "жриц любви" и решил скрасить себе вечер. По телефону мужчине пообещали, что секс-услуги обойдутся в две тысячи рублей. Требуемую сумму он перевёл по названному номеру карты.

Выбранная девушка перезвонила и попросила обсудить подробности встречи с ее "начальником". Оказалось, нужно перевести ещё 5 тысяч рублей в качестве залога за квартиру, но эту сумму позже обещали вернуть, пишет портал prmira.ru.

Затем на пострадавшего обрушился целый шквал звонков от других людей, которые также требовали денег, угрожая, что знают его данные и адрес. Дополнительных 10 тысяч рублей оказалось мало, и вымогатели стали требовать в три раза больше, после чего мужчина обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин
Популярное
Силовые структуры
Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки

Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.

Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Силовые структуры
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Общество
Кадыров о подлости Казахстана и Армении: "А Россия всем помогает"
Силовые структуры
Разведка ЮВО уничтожила элитный спецназ ГУР Украины и захватила командира
Александр Артамонов ЦРУ с 1957 года планировало войну в Донбассе Александр Артамонов Любовь Степушова Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора" Любовь Степушова Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России
Мир. Новости мира
Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себя
РФ отвечает на санкции: шаг первый — сырьевое удушение европейских экономик
Экономика и бизнес
РФ отвечает на санкции: шаг первый — сырьевое удушение европейских экономик
Последние материалы
ЦРУ с 1957 года планировало войну в Донбассе
Межевич: Россию провоцируют на войну с Литвой, но никакого конфликта не будет
Спецназ САР заблокировал колонну армии США в Сирии
Кива: дети украинской власти и "патриотов" в боевых действиях не участвуют
Лазарева пожелала Киеву победы и хочет жить как на Украине
В Хакасии пьяная мать избивала семилетнюю девочку
Официальная Варшава уже готова мириться с культом и героизацией Степана Бандеры*
Мошенники пообещали устроить жительницу Омска на космодром за 17 тыс. рублей
Mash сообщил об ухудшении здоровья экс-президента СССР Горбачёва
Лолита рассказала, как начала зарабатывать на старых шлёпках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников