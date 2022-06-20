Сотрудник РЭС получил осколочное ранение при обстреле Суземки в Брянской области

Сотрудник РЭС пострадал при обстреле посёлка Суземка Брянской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор отметил, что мужчина получил лёгкое осколочное ранение мягких тканей.

"По уточнённой информации, в результате обстрела посёлка Суземка пострадал сотрудник РЭС. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется", — уточнил Богомаз.

Глава Брянской области также подчеркнул: в результате атаки повреждены окна двух трёхэтажных многоквартирных зданий и один частный жилой дом.

Ранее Богомаз сообщал, что утром 20 июня ВСУ обстреляли населённый пункт Суземки, расположенный неподалёку от границы с Украиной. По его словам, российские военные оперативно подавили огневую точку противника. На территории посёлка частично отсутствует электричество, так как украинские боевики повредили объекты РЭС в ходе обстрела.