Посёлок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок Суземка в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек.

"Рано утром ВСУ обстреляли посёлок Суземка. Огневая точка противника была быстро подавлена", — уточнил Богомаз.

Он также добавил, что украинские боевики повредили несколько объектов, в том числе РЭС, поэтому в посёлке частично отсутствует электричество. Губернатор подчеркнул: на месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в ходе атаки ВСУ на село Займище Брянской области пострадали шесть человек. Жителей с осколочными ранениями госпитализировали, врачи оценивают их состояние как стабильное. Кроме того, 14 июня пользователи соцсетей писали о сильных взрывах в городе Клинцы, расположенном в 50 километрах от границы с Украиной.