Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взрыве в районе Северодонецка. Он полагает, что в городе подорвали ёмкость с азотной кислотой.
По словам дипломата, над Северодонецком поднялся столб дыма необычного оранжевого цвета.
"Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет "гриба" от подрыва ёмкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено", — отметил Мирошник.
Посол добавил, что столб дыма видно со стороны Попасной. Взрыв, вероятно, произошёл в районе самого Северодонецка или его пригорода, полагает он.
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