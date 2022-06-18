Посол ЛНР Мирошник сообщил о возможном взрыве азотной кислоты в Северодонецке

Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взрыве в районе Северодонецка. Он полагает, что в городе подорвали ёмкость с азотной кислотой.

По словам дипломата, над Северодонецком поднялся столб дыма необычного оранжевого цвета.

"Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет "гриба" от подрыва ёмкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено", — отметил Мирошник.

Посол добавил, что столб дыма видно со стороны Попасной. Взрыв, вероятно, произошёл в районе самого Северодонецка или его пригорода, полагает он.