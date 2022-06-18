Физрука из Коми арестовали за откровенные переписки с учениками

Учитель физкультуры средней школы одного из посёлков республики Коми пытался купить у школьников их интимные фото. Однако детям долгое время удавалось обманывать преподавателя, они сбрасывали ему чужие фотографии из Интернета. Об этом сообщает Baza.

Коллеги считали физрука Алексея Г. Хорошим тренером и товарищем для школьников. Но мнение поменялось, когда один из шестиклассников рассказал о домогательствах со стороны учителя.

Зимой тренер позвал его к себе в каморку и стал приставать, сообщил подросток. Ему удалось убежать, после чего он поделился произошедшим с друзьями.

Выяснилось, что они также знали о странных наклонностях физрука. Он нередко писал нескольким ребятам в соцсетях.

После обращения родителей ребёнка в полицию, выяснилось, что тренер действительно вёл откровенные переписки с учениками. Кроме того, он просил детей сбрасывать ему интимные фото, а как минимум двоим из них даже предлагал заплатить за это. Однако школьники не растерялись и скинули преподавателю левые фотографии из Интернета.

На данный момент известно о шестерых пострадавших от действий физрука детях. Сам учитель уже арестован по уголовному дело о развратных действиях — ему грозит до 12 лет тюрьмы.