Человек погиб при взрыве на нефтехимическом заводе в Шанхае

В китайском Шанхае на территории нефтехимического завода по производству этиленгликоля произошёл взрыв. Пока известно об одном погибшем, сообщает CGTN.

"Один человек погиб при взрыве на Шанхайском нефтехимическом заводе", — отмечает телеканал.

Инцидент произошёл на производстве, принадлежащем Sinopec Shanghai Petrochemical. Взрыв вызвал сильное возгорание на территории предприятия.

В компании уточнили, что погиб водитель, также пострадал ещё один рабочий.

В настоящее время экстренные службы тушат пожар. О причинах взрыва пока ничего не сообщается.