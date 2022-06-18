В китайском Шанхае на территории нефтехимического завода по производству этиленгликоля произошёл взрыв. Пока известно об одном погибшем, сообщает CGTN.
"Один человек погиб при взрыве на Шанхайском нефтехимическом заводе", — отмечает телеканал.
Инцидент произошёл на производстве, принадлежащем Sinopec Shanghai Petrochemical. Взрыв вызвал сильное возгорание на территории предприятия.
В компании уточнили, что погиб водитель, также пострадал ещё один рабочий.
В настоящее время экстренные службы тушат пожар. О причинах взрыва пока ничего не сообщается.
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