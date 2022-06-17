В Ростове-на-Дону пьяный водитель сбил на парковке ребёнка

Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил на парковке 10-летнего ребёнка. Происшествие случилось 16 июня в Ростове-на-Дону. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Инцидент произошёл вечером на улице Башкирской. Пьяный водитель отечественного автомобиля "Лада" сдавал назад и сбил 10-летнего мальчика, который двигался по обочине. Взрослых рядом с ним не было. Ребёнок получил травмы.

В отношении водителя составили административный материал. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее две иномарки снесли забор и врезались в стену в Ростовской области.