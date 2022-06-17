Труп экс-главы "Росвооружения" нашли в Московской области

Экс-глава "Росвооружения" Алексей Огарёв скончался при невыясненных обстоятельствах. Его тело нашли в Подмосковье.

РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает об обнаружении бездыханного тела 64-летнего Алексей Огарёва, который ранее возглавлял "Росвооружение". Труп мужчины обнаружили в коттеджном поселке в Одинцовском районе.

"Тело Алексея Огарева вчера было обнаружено в доме в коттеджном поселке "Балатон" днём в четверг. Предварительно, смерть не криминальная", — сказал инсайдер агентства.

О причинах гибели Огарёва станет известно после проведения экспертизы. Организовано расследование в связи с фактом смерти человека.

"Росвооружение" после слияния с ФГУП "Промэкспорт" была преобразовано в "Рособоронэкспорт". В настоящее время это единственный в России экспортер отечественного оружия и военной техники с оборотами в миллиарды рублей.

Ранее сообщалось, что громкое убийство произошло в Тамбове — там погиб гендиректор Кирсановского сахарного завода Юрий Хохлов, которого именовали "сахарным королём".