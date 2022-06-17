Экс-глава "Росвооружения" Алексей Огарёв скончался при невыясненных обстоятельствах. Его тело нашли в Подмосковье.
РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает об обнаружении бездыханного тела 64-летнего Алексей Огарёва, который ранее возглавлял "Росвооружение". Труп мужчины обнаружили в коттеджном поселке в Одинцовском районе.
"Тело Алексея Огарева вчера было обнаружено в доме в коттеджном поселке "Балатон" днём в четверг. Предварительно, смерть не криминальная", — сказал инсайдер агентства.
О причинах гибели Огарёва станет известно после проведения экспертизы. Организовано расследование в связи с фактом смерти человека.
"Росвооружение" после слияния с ФГУП "Промэкспорт" была преобразовано в "Рособоронэкспорт". В настоящее время это единственный в России экспортер отечественного оружия и военной техники с оборотами в миллиарды рублей.
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