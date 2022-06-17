В Красноярском крае арестовали рецидивиста по подозрению в убийстве подростка

В Красноярском крае арестовали местного рецидивиста по прозвищу "Мишка Магадан" по подозрению в убийстве 17-летнего молодого человека. Об этом сообщает prmira.ru.

По данным издания, инцидент произошёл в торговом центре посёлка Чунояр Богучанского района. Там между ранее неоднократно судимым 37-летним мужчиной, известным как Мишка Магадан, и молодым парнем возник конфликт. Как выяснили следователи, мужчине не понравилось то, что молодой человек заговорил с его спутницей.

В результате завязалась драка, из которой победителем вышел подросток. Однако позднее Мишка Магадан напал на парня с ножом. Последний скончался в больнице от ножевых ранений.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время он арестован на два месяца.