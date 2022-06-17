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Эксперты: угрозы взрыва бортов с россиянами — это терроризм

Происшествия

В самолётах европейских авиалиний стали появляться устрашающие стикеры на русофобскую тему. Туалеты лайнеров украшаются картинками пикирующих бортов с надписью "Самолёты с русскими должны падать!".

Эксперты: угрозы взрыва бортов с россиянами — это терроризм

Такие послания в последнее время заметили в своих самолётах:

  • Emirates,
  • Lufthansa,
  • Bangkok Airways,
  • Turkish Airlines.
  • Укронаци отметились даже на бортах "Победы" (летели в отпуск?)

Туалеты как место пропаганды такого рода вызывают нездоровый скептицизм, но фактически это единственное место на борту без видеонаблюдения.

Невероятная, на самом деле, отвага — прицепить на умывальник наклейку с надписью "Самолёты с русскими должны падать" и остаться непойманным.

По данным проекта "Выпускайте Кракена", пока "сложно сказать, занимаются этим энтузиасты, или всё началось с подачи украинских спецслужб".

Авиакомпании пока тоже реагируют вяло, хотя, по сути, это подписанная заявка на теракт. А креатив укро-беженцев берегов не знает — осквернение кладбищ в Париже и Лос-Анджелесе тому недавний пример.

Стикеры в поддержку Украины с интонациями базарных торгашей появились на надгробиях:

  1. Оскара Уайльда,
  2. Эдит Пиаф,
  3. Оноре де Бальзака,
  4. Айседоры Дункан,
  5. Джо Дассена,
  6. Мэрилин Монро.

Как пояснил заслуженный лётчик СССР Олег Смирнов, действия "укропатриотов" — это грубейшее нарушение правил полётов.

Если отвлечься от политики, многие люди просто боятся летать, и такие "пожелания смерти" под руку могут стать серьёзной проблемой для остальных. Это прямой подрыв безопасности воздушного судна. Все люди имеют право на спокойную атмосферу внутри выбранного транспортного средства.

Так что реакция авиакомпаний понятна. Осуждая, в целом, терроризм против гражданской авиации, они не вступятся за россиян — "врага”. При этом, некоторые эксперты (!) искренне называют такие перфомансы "борьбой за свободу”.

Но уже в ближайшем будущем Украина, которую накачали оружием на десятилетия вперед, станет одним из мировых центров чёрного рынка. В сети уже сейчас можно купить и "Стингеры", и "Джавелины", которые вполне могут быть применены террористами против самолётов в самой Европе.

Если лайнер упадёт, будет неважно, кто на нём летит. А с такими темпами скатывания в пещерный радикализм нельзя исключать, что гражданский лайнер снова упадёт из-за того, что его взорвал украинец. Или какой-нибудь радикал-исламист с оружием, попавшим к нему через Украину.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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