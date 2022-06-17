В ЗВО предположили, что самолёт Су-25 разбился из-за технической неисправности

Представители Западного военного округа сообщили детали происшествия, в ходе которого в Корочанском районе разбился самолёт Су-25.

Как написали в bel.ru, крушение зафиксировали во время планового учебно-тренировочного полёта. Известно, что у пилота получилось катапультироваться. Он не пострадал, отметили в пресс-службе ЗВО.

Вместе с этим журналисты сообщили, что в ходе происшествия не зарегистрировали разрушения. Предположительно, причиной крушения послужила техническая неисправность. Члены комиссии Военно-космических сил Российской Федерации устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что российский штурмовик Су-25 разбился на территории Белгородской области в 60 км от украинской границы.