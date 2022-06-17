Представители Западного военного округа сообщили детали происшествия, в ходе которого в Корочанском районе разбился самолёт Су-25.
Как написали в bel.ru, крушение зафиксировали во время планового учебно-тренировочного полёта. Известно, что у пилота получилось катапультироваться. Он не пострадал, отметили в пресс-службе ЗВО.
Вместе с этим журналисты сообщили, что в ходе происшествия не зарегистрировали разрушения. Предположительно, причиной крушения послужила техническая неисправность. Члены комиссии Военно-космических сил Российской Федерации устанавливают обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что российский штурмовик Су-25 разбился на территории Белгородской области в 60 км от украинской границы.
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