Крыса проникла в унитаз жителей Балашихи и укусила девятилетнего мальчика за пятую точку. В результате нападения ребёнок пострадал физически и морально. Его отец заявил, что собирается подать иск на управляющую компанию.
Маленький вредитель атаковал мальчика рано утром. Отец обнаружил крысу в бачке. Её пришлось накрыть вантузом. В итоге она задохнулась. Работники коммунальной службы удивились происшествию, заявил мужчина.
"Вопиющий случай — следствие совпадения сразу нескольких факторов", — подчеркнули местные дезинфекторы, слова которых приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как объяснили в службе, когда в доме ограничивают горячее водоснабжение, в подвале травят зверьков. В этот момент грызуны отправляют "разведчиков" искать новое место для жизни, добавили специалисты.
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