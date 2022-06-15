В Балашихе крыса пробралась в унитаз и укусила ребёнка

Крыса проникла в унитаз жителей Балашихи и укусила девятилетнего мальчика за пятую точку. В результате нападения ребёнок пострадал физически и морально. Его отец заявил, что собирается подать иск на управляющую компанию.

Маленький вредитель атаковал мальчика рано утром. Отец обнаружил крысу в бачке. Её пришлось накрыть вантузом. В итоге она задохнулась. Работники коммунальной службы удивились происшествию, заявил мужчина.

"Вопиющий случай — следствие совпадения сразу нескольких факторов", — подчеркнули местные дезинфекторы, слова которых приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как объяснили в службе, когда в доме ограничивают горячее водоснабжение, в подвале травят зверьков. В этот момент грызуны отправляют "разведчиков" искать новое место для жизни, добавили специалисты.