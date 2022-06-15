Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Даренский: "Россия сейчас восстанавливается как народное русское государство"
Баранец: на "Азоте" будут расстрелы и трупы, как было на "Азовстали"
Поляки раскритиковали премьера Моравецкого после его слов о защите от России
МИД РФ: Москва надеется, что США и ЕС не применят ядерное оружие на Украине
Лишившейся пупка ростовчанке не разрешают присутствовать на медэкспертизе
ЕС уверенно уходит от импорта из РФ: всё больше стран переходят на сбор хвороста
Кокорин: выходцы с Украины стали всё чаще обманывать жителей РФ по телефону
На активы коньячного завода "КВС" за 277 млн рублей не нашлось покупателей
Наргиз об избиении невесты в Узбекистане: "Бить женщин – как зубы почистить"

Пожилую мошенницу во Владивостоке приговорили к 9 годам тюрьмы

Происшествия

Женщину, укравшую 8 млн рублей, осудили во Владивостоке. Вместе с ней осуждён и её подельник.

Пожилую мошенницу во Владивостоке приговорили к 9 годам тюрьмы

Сообщается, что осенью 2014 года, назвавшись юристом, она обманула жителя Приморья на 3 млн рублей. Пообещав ему юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, гражданка выманила у мужчины деньги за свои услуги. Однако предоставлять их мошенница не собиралась.

Такую же схему она повторила спустя год. Снова представившись юристом, 63-летняя дама пообещала помощь в оформлении земельного участка. За "труды" она запросила 5 млн рублей, а после получения денег пропала.

В обоих случаях преступница "работала" с подельником. сообщает Vostokmedia.com.

Теперь им вынесен приговор по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". Следующие свои 9 лет жизни женщина проведёт в исправительной колонии, а также заплатит штраф — 500 тыс. рублей. Её сообщнику "дали" 8 лет колонии и 300 тысяч штрафа.

Также они выплатят пострадавшим ущерб — более 7 млн рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников
Популярное
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе

Глава киевского режима записал очередное видеообращение.

Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Мир. Новости мира
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Силовые структуры
ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки
Силовые структуры
Массированным обстрелам ВСУ Донецка противопоставили станции "Пенициллин" ВС РФ
Людмила Черткова Скотт Риттер назвал реальные потери ВСУ: "Один день — и 800 человек погибли!" Людмила Черткова Любовь Степушова Грузия разоблачит "закулисные переговоры" по получению статуса кандидата в ЕС Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может спровоцировать войну с Россией
Мир. Новости мира
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Бойцы НМ ЛНР: "Польские мины бесшумные стали большой неожиданностью для нас"
Силовые структуры
Бойцы НМ ЛНР: "Польские мины бесшумные стали большой неожиданностью для нас"
Последние материалы
Кадыров: чеченский спецназ гонит украинских националистов через леса и поля ЛНР
Качиньский: поражение Запада на Украине будет серьёзнее, чем во Вьетнаме
На "Роза Хутор" открылась фотовыставка о горной природе
Никишин: "ВСУ сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азот"
Президент Франции Макрон: Украина должна будет вести переговоры с Россией
В Минобороны РФ заявили об уничтожении иностранной техники в ДНР
Пентагон признал: цель США на Украине — разорить Россию
Читатели Der Spiegel: Зеленский готовится обвинить Германию в поражении Киева
Максим Фадеев о невозможности карьеры за границей: "У меня теперь ничего нет"
"Газпром" отказался реализовать проект "Горской" из-за Смольного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников