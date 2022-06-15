Пожилую мошенницу во Владивостоке приговорили к 9 годам тюрьмы

Женщину, укравшую 8 млн рублей, осудили во Владивостоке. Вместе с ней осуждён и её подельник.

Сообщается, что осенью 2014 года, назвавшись юристом, она обманула жителя Приморья на 3 млн рублей. Пообещав ему юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, гражданка выманила у мужчины деньги за свои услуги. Однако предоставлять их мошенница не собиралась.

Такую же схему она повторила спустя год. Снова представившись юристом, 63-летняя дама пообещала помощь в оформлении земельного участка. За "труды" она запросила 5 млн рублей, а после получения денег пропала.

В обоих случаях преступница "работала" с подельником. сообщает Vostokmedia.com.

Теперь им вынесен приговор по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". Следующие свои 9 лет жизни женщина проведёт в исправительной колонии, а также заплатит штраф — 500 тыс. рублей. Её сообщнику "дали" 8 лет колонии и 300 тысяч штрафа.

Также они выплатят пострадавшим ущерб — более 7 млн рублей.