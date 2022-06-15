Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Курской области

Украинские войска обстреляли пункт пропуска "Крупец" в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, российские пограничники подавили нападение ВСУ ответным огнём.

"В 07:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска "Крупец" в Рыльском районе", — подтвердил Старовойт.

Глава Курской области добавил, что специалисты экстренных служб не зафиксировали разрушений на территории региона. Он также подчеркнул: при обстреле никто не пострадал.

6 июня ВСУ обстреляли приграничный посёлок Тёткино в Курской области. Украинские боевики нанесли удары по предприятиям и мосту.

Ранее Старовойт продлил действие жёлтого уровня террористической опасности в Курской области до 22 июня. Как пояснил губернатор, правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работать в усиленном режиме. Он порекомендовал гражданам оперативно передавать полицейским информацию о подозрительных людях и бесхозных предметах.