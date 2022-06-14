Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ходе атаки ВСУ на село Займище пострадали шесть человек.
"Количество пострадавших в Займище увеличилось до шести", — подчеркнул российский чиновник.
По информации руководителя региона, людей с осколочными ранениями госпитализировали. Врачи оценивают состояние пациентов как стабильное, отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что из-за обстрела села Займище пострадали четыре человека. В Госдуме прокомментировали происшествие.
"Минобороны тщательно следят за действиями украинских военных, анализируют защиту регионов, пересматривают наши позиции, насколько они укреплены", — сказал российский депутат Анатолий Выборный в разговоре с Pravda.Ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.