Количество пострадавших при обстреле ВСУ Брянской области возросло до шести

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ходе атаки ВСУ на село Займище пострадали шесть человек.

"Количество пострадавших в Займище увеличилось до шести", — подчеркнул российский чиновник.

По информации руководителя региона, людей с осколочными ранениями госпитализировали. Врачи оценивают состояние пациентов как стабильное, отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела села Займище пострадали четыре человека. В Госдуме прокомментировали происшествие.

"Минобороны тщательно следят за действиями украинских военных, анализируют защиту регионов, пересматривают наши позиции, насколько они укреплены", — сказал российский депутат Анатолий Выборный в разговоре с Pravda.Ru.