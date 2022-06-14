Во вторник, 14 июня, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Займище городского округа Клинцы Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Губернатор отметил, что в результате обстрела повреждено несколько жилых домов.
"По предварительной информации, ранены четыре человека. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", — уточнил Богомаз.
Как пояснил глава региона, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они устанавливают все обстоятельства ЧП.
Ранее пользователи социальных сетей стали сообщать о сильных взрывах в городе Клинцы, который расположен в 50 километрах от границы с Украиной. Согласно данным, распространяемым в городских пабликах, горожане услышали два громких хлопка примерно в 08:00, а затем послышался рёв сирен спецавтомобилей. Местные жители жалуются на отсутствие электричества и воды.
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