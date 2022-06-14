Глава Брянской области: ВСУ обстреляли село Займище, есть раненые

Во вторник, 14 июня, Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Займище городского округа Клинцы Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор отметил, что в результате обстрела повреждено несколько жилых домов.

"По предварительной информации, ранены четыре человека. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", — уточнил Богомаз.

Как пояснил глава региона, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее пользователи социальных сетей стали сообщать о сильных взрывах в городе Клинцы, который расположен в 50 километрах от границы с Украиной. Согласно данным, распространяемым в городских пабликах, горожане услышали два громких хлопка примерно в 08:00, а затем послышался рёв сирен спецавтомобилей. Местные жители жалуются на отсутствие электричества и воды.