Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о серии взрывов в Бердянске

В Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Он отметил, что подробная информация об инциденте будет предоставлена позже. В своих соцсетях Рогов также обнародовал видеокадры с места теракта.

На опубликованной записи виден огромный столб дыма со всполохами огня.

Ранее жители Бердянска сообщили в соцсетях, что диверсионная группа Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредила электрическую подстанцию. В результате взрыва многие горожане остались без света и воды.

28 февраля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российская армия установила контроль над Бердянском в Запорожской области. Он подчеркнул: в этом городе не было украинских войск.