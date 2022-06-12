В Бердянске Запорожской области произошла серия взрывов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
Он отметил, что подробная информация об инциденте будет предоставлена позже. В своих соцсетях Рогов также обнародовал видеокадры с места теракта.
На опубликованной записи виден огромный столб дыма со всполохами огня.
Ранее жители Бердянска сообщили в соцсетях, что диверсионная группа Вооружённых сил Украины (ВСУ) повредила электрическую подстанцию. В результате взрыва многие горожане остались без света и воды.
28 февраля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российская армия установила контроль над Бердянском в Запорожской области. Он подчеркнул: в этом городе не было украинских войск.
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