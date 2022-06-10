Два взрыва прогремели у здания администрации главы ДНР

В центре Донецка прогремели два взрыва. Инцидент произошёл у здания администрации главы Донецкой Народной Республики.

"Взрыв прогремел в центре Донецка близ администрации главы ДНР", — сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, взорвались два боеприпаса. Один из них попал в верхний этаж жилого дома. По предварительной информации, никто не пострадал.