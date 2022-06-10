В центре Донецка прогремели два взрыва. Инцидент произошёл у здания администрации главы Донецкой Народной Республики.
"Взрыв прогремел в центре Донецка близ администрации главы ДНР", — сообщает РИА Новости.
По данным информагентства, взорвались два боеприпаса. Один из них попал в верхний этаж жилого дома. По предварительной информации, никто не пострадал.
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Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.