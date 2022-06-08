В Екатеринбурге школьник лишился зубов из-за взрыва вейпа

В Екатеринбурге ребёнок пострадал в результате взрыва электронной сигареты. Об этом рассказали представители УМВД РФ по городу.

"Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту травмирования 15-летнего подростка в результате курения электронного устройства, генерирующего пар", — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, в ходе взрыва мальчик лишился пяти передних зубов. Также врачи зафиксировали рваную рану губ и ожог левого предплечья. Представители УМВД отметили, что пострадавшему устройство дал 14-летний знакомый, который пытался скрыть вейп от родителей.

Ранее российские депутаты предложили запретить вейпы. Причиной послужило смертельное отравление детей в Алтайском крае.