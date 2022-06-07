Пожар произошёл в пятиэтажке в Богородске после взрыва газа, двое жильцов пострадали, их отправили в больницу, об этом сообщает newsnn.ru.
Отмечается, что никто из тех, кто находился в жилом доме, не погиб. Оперативно были эвакуированы 32 человека. Двоих пострадавших пришлось доставить в местную больницу.
Специалисты проводят проверку по данному инциденту, устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в аптеке роддома на юге Казахстана взорвался газ, в результате чего погибли два человека: ребёнок, родившийся 18 дней назад, и местный сторож. По информации управлении здравоохранения Туркестанской области, ещё восемь человек получили травмы, их отправили в больницу.
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