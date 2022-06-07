Ребёнок выпал с балкона четвёртого этажа, когда его мать была в кафе

Жительница Красноярска засиделась в кафе, в это время её четырёхлетний сын находился дома один, он выпал с балкона четвёртого этажа. На 23-летнюю девушку завели уголовное дело, об этом пишет prmira.ru.

Молодая мама узнала о случившемся только от сотрудников полиции. Выяснилось, что девушка уложила ребёнка спать и ушла в кафе на несколько часов. Мальчика нашли ночью плачущим под окнами дома прохожие, его доставили в больницу.

На девушку завели уголовное дело, ей грозит лишение свободы до года.

Ранее женщина в Омске заперла двух маленьких сыновей дома одних и ушла, оба ребёнка погибли при пожаре. В квартире произошло небольшое возгорание — загорелся диван. Но нескольких вдохов ядовитого дыма оказалось достаточно, чтобы оборвать жизни мальчиков. Старшему было два года, младшему — год.