Жительница Красноярска засиделась в кафе, в это время её четырёхлетний сын находился дома один, он выпал с балкона четвёртого этажа. На 23-летнюю девушку завели уголовное дело, об этом пишет prmira.ru.
Молодая мама узнала о случившемся только от сотрудников полиции. Выяснилось, что девушка уложила ребёнка спать и ушла в кафе на несколько часов. Мальчика нашли ночью плачущим под окнами дома прохожие, его доставили в больницу.
На девушку завели уголовное дело, ей грозит лишение свободы до года.
Ранее женщина в Омске заперла двух маленьких сыновей дома одних и ушла, оба ребёнка погибли при пожаре. В квартире произошло небольшое возгорание — загорелся диван. Но нескольких вдохов ядовитого дыма оказалось достаточно, чтобы оборвать жизни мальчиков. Старшему было два года, младшему — год.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.