Биологическая диверсия: фейками о вспышке холеры пугают жителей Хакасии

Жителей Хакасии пугают вспышкой холеры на территории республики. Гражданам приходят сообщения, в которых говорится, что местная система водоснабжения уже заражена, об этом пишет newkhakasiya.online.

Согласно фейковым сведениям, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, жители теперь должны пить и использовать для любых других нужд только кипячённую воду. Отмечается, что это якобы связано с биологической диверсией из-за ситуации на Украине.

В Роспотребнадзоре опровергли данную информацию, сделав акцент на том, что в пробах воды холерные вибрионы не выявлены.

Ранее жители Башкирии обеспокоились из-за риска вспышки холеры на территории республики. Граждан успокоила замглавы регионального Роспотребнадзора Галина Пермина. Она объяснила, что Роспотребнадзор настороже и даёт заинтересованным организациям предписания. В тёплые летние месяцы организован мониторинг поверхностных вод водоёмов. Будет проводиться отбор проб на холерный вибрион.