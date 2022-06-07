Жителей Хакасии пугают вспышкой холеры на территории республики. Гражданам приходят сообщения, в которых говорится, что местная система водоснабжения уже заражена, об этом пишет newkhakasiya.online.
Согласно фейковым сведениям, которые распространяют в мессенджерах и соцсетях, жители теперь должны пить и использовать для любых других нужд только кипячённую воду. Отмечается, что это якобы связано с биологической диверсией из-за ситуации на Украине.
В Роспотребнадзоре опровергли данную информацию, сделав акцент на том, что в пробах воды холерные вибрионы не выявлены.
Ранее жители Башкирии обеспокоились из-за риска вспышки холеры на территории республики. Граждан успокоила замглавы регионального Роспотребнадзора Галина Пермина. Она объяснила, что Роспотребнадзор настороже и даёт заинтересованным организациям предписания. В тёплые летние месяцы организован мониторинг поверхностных вод водоёмов. Будет проводиться отбор проб на холерный вибрион.
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