Топ-менеджеров VK "погубил" вездеход-амфибия

Топ-менеджеры VK Сергей Мерзляков и Владимир Габриелян погибли во время путешествия по НАО.

При переправе через реку, их амфибия опрокинулась и мужчин унесло в море, сообщает "360".

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн каналу сообщил, что путешественники выбрали весьма опасную местность. Поблизости никакого жилья, вокруг холодная вода. А вездеходы-амфибии (на котором ехали погибшие) "Шерп" имеют серьёзный недостаток: центр тяжести у машины высок. И на мелководье вездеход может запросто опрокинуться.

У "Шерпа" большие колеса и для болота он незаменим, но к камням и гальке адаптирован хуже, чем к вязкому грунту.

"Они совсем не приспособлены для того, чтобы на такой штуке, как "Шерп", там ездить. Хотя это, безусловно, машина вездеходная", — отметил Гофштейн.

А тому, кто собирается в экстрим-тур, необходимо помнить о ТБ. Спасатель подчеркнул, что водителю нужно уметь двигаться по пересеченной местности, преодолевать склоны. Очень немаловажно знать, как ведёт себя машина в той или иной ситуации, хорошо её чувствовать и контролировать.