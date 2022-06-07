Житель Орска пойдёт под суд из-за поста о российской армии

Жителя Орска будут судить по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ из-за публикации в соцсетях, в которой он раскритиковал действия российской армии, об этом сообщает 56orb.ru.

Отмечается, что мужчина выложил фотографию погибшего военнослужащего и публично выразил недовольство проведением российской спецоперации на Украине.

Заседание по данному делу пройдёт 27 июня.

Ранее жители Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе донесли на своего знакомого, который подрывал авторитет российской армии. Мужчину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.