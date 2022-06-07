Многодетную мать близкие обвиняют в убийстве младшего ребёнка

Многодетную мать задержали по подозрению в убийстве младшего ребёнка. Жительнице Зеленограда 27 лет, она уже родила троих детей и сейчас беременна четвёртым. По словам девушки, её младшая дочь выпала из люльки и умерла. Однако близкие заявляют, что она ненавидела девочку и желала ей смерти.

Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", отмечая, что правоохранителям поступил звонок от бывшей свекрови девушки. Она рассказала, что её невестка Ольга готова убить своих детей и прямо сейчас собирается выбросить с балкона семилетнего сына и пятилетнюю дочь, а девочка, которой всего полтора года, уже мертва.

Позже стало известно, что про намерение сбросить детей, пенсионерка выдумала, чтобы полиция приехала как можно скорее.

Специалисты прибыли на место, когда Ольга в состоянии алкогольного опьянения курила с подругами в подъезде. Она сообщила, что её дочка не дышит уже четыре часа.

"В указанной квартире в комнате на полу с ссадинами на лбу и подбородке лежал труп малолетнего ребёнка, тельце было уже синее. Со слов матери, девочка выпала из колыбели. На вид ребёнок истощённый", — рассказали сотрудники полиции.

Девушка и её сожитель были задержаны.

Мать Ольги рассказывает, что её дочь давно выпивает и совсем перестала следить за детьми, её кавалер — наркоман, ребятишки регулярно подвергаются побоям. Кроме того, у младшей девочки были проблемы со здоровьем ещё с рождения.

"Всем своим подругам Ольга давно уже твердила, что желает маленькой дочери смерти, считает девочку дефектной", — добавила женщина.

Ранее стало известно, что жительница Балашихи решила отравить себя и своего сына после того, как ей пришло уведомление о выселении из квартиры из-за долгов по ипотеке. Она решилась на приготовление яда из разных лекарственных препаратов. Выпив его, женщина заставила своего 15-летнего сына принять отраву.