Жители ХМАО донесли на гражданина, который критиковал действия армии РФ

Жители Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе донесли на своего знакомого, который подрывал авторитет российской армии. Мужчину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, об этом пишет muksun.fm.

Правоохранители провели проверку и установили, что 56-летний житель Югры, действительно, публично выражал недовольство проведением российской спецоперации на Украине.

Мужчину обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее жителя Прикамья тоже оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарии в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. Его обвинили в административном правонарушении за его высказывания против спецоперации на украинской территории.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.