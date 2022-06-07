В Нижнем Новгороде школьник зарезал 12-летнего мальчика

В Следственном управлении СК России по Нижегородской области сообщили, что 13-летний мальчик в ходе конфликта нанёс знакомому подростку ножевые ранения. По информации правоохранителей, ребёнок погиб.

Как заявили представители СК, обвиняемый атаковал 12-летнюю жертву в подъезде, так как она отказывалась разговаривать. Происшествие случилось в понедельник, шестого июня, в Нижнем Новгороде.

"В кратчайшие сроки следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции местонахождение 13-летнего правонарушителя было установлено", — написали на официальном сайте СК по региону.

По словам правоохранителей, предполагаемый преступник находится в изоляторе. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105.2 УК РФ "Убийство малолетнего".

Ранее два ротвейлера насмерть загрызли 10-летнюю внучку хозяина. Правоохранители завели уголовное дело.