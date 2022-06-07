В Следственном управлении СК России по Нижегородской области сообщили, что 13-летний мальчик в ходе конфликта нанёс знакомому подростку ножевые ранения. По информации правоохранителей, ребёнок погиб.
Как заявили представители СК, обвиняемый атаковал 12-летнюю жертву в подъезде, так как она отказывалась разговаривать. Происшествие случилось в понедельник, шестого июня, в Нижнем Новгороде.
"В кратчайшие сроки следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции местонахождение 13-летнего правонарушителя было установлено", — написали на официальном сайте СК по региону.
По словам правоохранителей, предполагаемый преступник находится в изоляторе. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105.2 УК РФ "Убийство малолетнего".
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