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В Нижнем Новгороде школьник зарезал 12-летнего мальчика

Происшествия

В Следственном управлении СК России по Нижегородской области сообщили, что 13-летний мальчик в ходе конфликта нанёс знакомому подростку ножевые ранения. По информации правоохранителей, ребёнок погиб.

В Нижнем Новгороде школьник зарезал 12-летнего мальчика

Как заявили представители СК, обвиняемый атаковал 12-летнюю жертву в подъезде, так как она отказывалась разговаривать. Происшествие случилось в понедельник, шестого июня, в Нижнем Новгороде.

"В кратчайшие сроки следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции местонахождение 13-летнего правонарушителя было установлено", — написали на официальном сайте СК по региону.

По словам правоохранителей, предполагаемый преступник находится в изоляторе. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 105.2 УК РФ "Убийство малолетнего".

Ранее два ротвейлера насмерть загрызли 10-летнюю внучку хозяина. Правоохранители завели уголовное дело.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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