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В Южно-Сахалинске женщина с топором угрожала расправой двум студенткам

Происшествия

Жительница Южно-Сахалинска с топором набросилась на двух студенток, которые разговаривали возле её подъезда.

В Южно-Сахалинске женщина с топором угрожала расправой двум студенткам

Одна из девушек рассказала, что они с подругой принимали участие в концерте. Мероприятие проходило неподалёку от места нападения. В перерыве студентки сходили в магазин за соком и отошли во двор, чтобы спокойно обсудить сессию.

"Не матерились, не курили, не пили алкоголь, ничего такого. Просто беседовали без всяких криков", — отметила девушка в интервью Телеканалу "360".

Вскоре из окна на первом этаже показалась женщина и потребовала, чтобы студентки ушли, так как разбудили её ребёнка. Девушки в ответ заявили, что не делают ничего противоправного. Тогда женщина вышла к ним с топором и начала угрожать расправой.

"Она замахнулась на мою подругу, мы убежали", — отметила студентка.

Девушка, которая едва не пострадала, обратилась в полицию.

Кроме того, студентки записали видео, на котором агрессивная женщина сообщила о наличии справки из психиатрической больницы, а затем стала размахивать топором.

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Автор: Юлия Миленина
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