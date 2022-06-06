Мебельщик обманул десятки тагильчан: брал предоплату и пропадал

В Нижнем Тагиле директор мебельной компании "Комфорт" Александр Гурьев обманывал своих клиентов множество раз по одной и той же схеме: брал предоплату, но заказанную мебель не привозил. Против мошенника возбудили уголовное дело, об этом пишет tagilcity.ru.

Правоохранители стали разбираться в случившемся после многочисленных жалоб, поступивших от обманутых граждан.

Отмечается, что в среднем Гурьев брал со своих клиентов предоплату от 40 до 150 тысяч рублей, после придумывал отговорки, чтобы не выполнять работу, а затем и вовсе пропадал. На сегодняшний день он задолжал по суду более трёх миллионов рублей.

Преступную схему мужчина начал реализовывать в 2021 году.

Ранее в Ногинске завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, которого обвинили в совершении мошенничества более чем на 1 млн рублей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина, занимая должность директора мебельного магазина, получал от клиентов предоплату за мебель, но своих обязательств перед клиентами он не выполнял.