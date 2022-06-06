В Одинцово правоохранители задержали приезжего из Средней Азии, у него изъяли более 2,5 килограммов наркотиков.
Об этом сообщают "Вести Подмосковья", заметив, что сотрудники полиции нашли у мужчины три пакета и 61 свёрток с неизвестным наркотическим веществом. Кроме того, наркодилер признался, что успел сделать ещё два тайника. Их тоже удалось обнаружить, в одном из них специалисты нашли героин.
Как отмечает портал "МВД Медиа", уроженца Средней Азии обвиняют в незаконном обороте наркотиков.
Ранее спецназ накрыл сборщика и потребителя конопли в Черногорске, на него завели уголовное дело. Бойцы отряда "Гром" навестили мужчину в его квартире, где обнаружили растительные наркотики: 4,2 грамма гашиша и 237 граммов травки. Ему грозит до 10 лет колонии.
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