В Приднестровье дрон сбросил гранаты на автопарк миротворческого контингента

На территорию автопарка миротворческого контингента в Приднестровье неопознанный беспилотник сбросил две гранаты, сообщает Следственный комитет республики. Жертв и разрушений удалось избежать.

По данным ведомства, инцидент произошёл у населённого пункта Владимировка. Специалисты полагают, что дрон сбросил гранаты РГД-5.

"На территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья неустановленным дроном были сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5", — говорится в сообщении приднестровского СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, фрагменты взрывных устройств отправлены на экспертизу, добавили в ведомстве.