На территорию автопарка миротворческого контингента в Приднестровье неопознанный беспилотник сбросил две гранаты, сообщает Следственный комитет республики. Жертв и разрушений удалось избежать.
По данным ведомства, инцидент произошёл у населённого пункта Владимировка. Специалисты полагают, что дрон сбросил гранаты РГД-5.
"На территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья неустановленным дроном были сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5", — говорится в сообщении приднестровского СК.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, фрагменты взрывных устройств отправлены на экспертизу, добавили в ведомстве.
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