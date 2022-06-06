Женщина в Набережных Челнах украсила подъезд провокационными надписями, дискредитирующими Вооружённые силы РФ. За своё творчество она получила штраф, об этом пишет inkazan.ru.
На женщину пожаловались сотрудники коммунальных служб, которым пришлось отмывать лифт и полы от чёрной краски. В её действиях усмотрели подрыв авторитета российской армии, которая сейчас проводит специальную операцию на Украине. И теперь она должна заплатить штраф — 30 тысяч рублей.
Ранее жителя Прикамья тоже оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарии в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. Мужчина выражал недовольство в связи с проведением спецоперации России на Украине, его обвинили в административном правонарушении.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.