Женщина заплатит за надписи в подъезде, дискредитирующие армию РФ

Женщина в Набережных Челнах украсила подъезд провокационными надписями, дискредитирующими Вооружённые силы РФ. За своё творчество она получила штраф, об этом пишет inkazan.ru.

На женщину пожаловались сотрудники коммунальных служб, которым пришлось отмывать лифт и полы от чёрной краски. В её действиях усмотрели подрыв авторитета российской армии, которая сейчас проводит специальную операцию на Украине. И теперь она должна заплатить штраф — 30 тысяч рублей.

Ранее жителя Прикамья тоже оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарии в соцсетях, дискредитирующие ВС РФ. Мужчина выражал недовольство в связи с проведением спецоперации России на Украине, его обвинили в административном правонарушении.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.